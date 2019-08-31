Меркель собирается вернуться в науку

Канцлер Германии Ангела Меркель задумывается, чем займется после руководства немецким правительством.

Срок ее полномочий истекает после 2021 года. Меркель по образованию физик. У нее есть научные степени.

Немецкий канцлер выступила В Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL) ей присвоили почетную научную степень. Меркель в своем ответном выступлении намекнула, что собирается вернуться на работу в Академию наук, - передает Reuters.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin)31 Авг 2019 в 6:58 PDT

"Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером. Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь на подольше", — пообещала Ангела Меркель.

Ангела Меркель окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Получив диплом, она начала работать в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР и работала с 1978–1989 годы. Она сначала работала в отделе теоретической химии, в 1986 году защитила диссертацию.