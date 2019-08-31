Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

Маэстро Раймонд Паулс рассказал латвийским СМИ, как он провел лето. Оказывается, композитор успел сделать массу полезных вещей.

«Я провел это лето у себя дома, в Балтэзерсе. Занимался хозяйственными делами. Я к этому привык! Это нормально. Почему надо ничего не делать? Если у тебя есть дом, сад, территория, то надо с этим что-то делать. У дома должен быть какой-то порядок, клумбы. У нас это в крови. Это такой латвийский ген. Провел лето дома и никуда не выезжал. Нет к этому интереса».