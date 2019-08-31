Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

На Кипре после употребления психотропных препаратов во время «духовного очищения» умерла 34-летняя гражданка Латвии. Об этом сообщили должностные лица Латвии.

В связи со смертью женщины задержана гражданка России, которая организовала «церемонию очищения». В этом «мероприятии» приняли участие 20 человек. Наркотическое вещество на Кипр привез 42-летний колумбиец. Предположительно наркотическое вещество «аяуаска» и стало причиной смерти гражданки Латвии. Молодая женщина была доставлена в больницу Ларнака, в которой была констатирована ее смерть. Полиция Кипра попросила помощи Интерпола для поисков гражданина Колумбии, который скрылся.

По мнению должностных лиц Латвии, данная ситуация, конечно, печальна. В данном случае, остается только ждать заключение о смерти. Экспертизу проводят врачи Кипра. Латвийские специалисты не принимают участие в данной процедуре. В этом нет необходимости. Кипр – член Европейского союза. После экспертизы тело умершей будет доставлено в Латвию. Конечно, после разрешения полиции Кипра. Расходы по «отправки» тела на родину должны взять на себя родственники умершей. Если нет необходимых финансов, то родственники должны обратиться в социальные службы Латвии. Когда происходит смерть, то МИД Латвии только оповещен об этом, но не принимает участие в происходящем. Министерство иностранных дел подключается и защищает своих жителей в случае, например, ареста, захвата.

Могла ли молодая женщина скончаться только от «аяуаски»? Предположительно, она принимала дополнительно алкоголь.

Комментирует вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

««Аяуаска» - несомненно наркотическое вещество. Его употребляют племена на берегах Амазонки. Насколько я знаю, употребление его вводит человека в состоянии определенного «кайфа» и человек «ловит» галлюцинации. Могла ли погибнуть женщина? Конечно, могла. Сложно предположить о количестве выпитого. «Аяуаска» - отвар. Возможно, ей так понравилось такое «легкое» состояние, что она выпила его много. Тут и алкоголя не надо. Мы только можем предположить. Я не знаю ее анамнеза. Возможно, были проблемы со здоровьем. Возможно, и психика была расшатана. Соболезную».