Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа
31 августа 2019, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа. От Украины межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа подписал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
От Польши - представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, от США - министр энергетики Рик Перри, - сообщает РИА Новости.
В соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
Польша начнет продавать Украине американский газ до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока-2".