Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа. От Украины межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа подписал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

От Польши - представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, от США - министр энергетики Рик Перри, - сообщает РИА Новости.

В соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Польша начнет продавать Украине американский газ до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока-2".