"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

Сенатор Алексей Пушков высказался о мнении министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что республики Прибалтики никогда не входили в Советский Союз, а были "оккупированы" СССР.

МИД России высказался о странах Балтии

"Он не знает, что такое оккупация", - прокомментировал слова Эдгарса Ринкевичса российский политик.

Ринкевичс ранее в ответ на пост МИД РФ, опубликованный в Twitter-аккаунте ведомства, заявил, что балтийские республики были "оккупированы" СССР.

Пушков отметил, что часть жизни министра прошла в Советском союзе. "Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления", - написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Также посольство России в Латвии напомнило Ринкевичсу, что Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством, согласно Конституции Советского союза. Этот пост размещен на Facebook-странице дипмиссии.