В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко в годовщину его смерти. Он погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре города.

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

"Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли… Та вера, которую он вселял, жива по сей день ... Александр Владимирович золотыми буквами вписан в историю Донбасса", - передаёт слова главы ДНР Дениса Пушилина РИА Новости.

Уточняется, что на торжественном мероприятии присутствовали вдова Захарченко, представители властей ДНР, глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы, представители Южной Осетии и Абхазии.