В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный
31 августа 2019, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Харьковской области.
Как отмечается, во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного взрывного устройства. В результате военнослужащий по контракту получил ранения в шею. Пограничник скончался в машине скорой помощи.
В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, а также группа офицеров пограничного ведомства. Напомним, Харьковская область Украины расположена на границе с Белгородской областью Российской Федерации.