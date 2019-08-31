В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Харьковской области.

Как отмечается, во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного взрывного устройства. В результате военнослужащий по контракту получил ранения в шею. Пограничник скончался в машине скорой помощи.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, а также группа офицеров пограничного ведомства. Напомним, Харьковская область Украины расположена на границе с Белгородской областью Российской Федерации.