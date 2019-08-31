РФ перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве перенесут в столицу Словении Любляну. Данное мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Огонь зажгут в Любляне у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн». Памятник открыл в 2016 году президент России Владимир Путин.

Во время Первой мировой в Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.