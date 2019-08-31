На убийцу Кеннеди напали с ножом в тюрьме

В американской тюрьме напали с ножом на убийцу кандидата в президенты Соединённых Штатов Роберта Ф. Кеннеди. Отмечается, что 75-летний Сирхан Сирхан находится на пожизненном заключении за стрельбу в политика.

Об этом стало известно днём в пятницу, 30 августа. Сотрудники тюрьмы Ричарда Дж. Донована в Калифорнии сообщили, что заключенного со множеством ран срочно отправили в госпиталь, который находится за пределами здания, передаёт "TMZ".

Уточняется, что напавшего на Сирхана в скором времени нашли, он был изолирован от других заключённых. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, что палестинец Сихран Сихран убил Роберта Кеннеди в 1968 году. Ему была назначена смертная казнь, но приговор смягчили до пожизненного заключения.