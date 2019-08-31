Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны.

Ранее эта статья запрещала обыск, задержание, осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции. Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении уже поддержали законопроект, а значит парламентарии лишатся своей депутатской неприкосновенности.

Многие аналитики уже назвали это хорошим политическим ходом, а в соцсетях пишут, что это тот самый случай, когда мы точно хотим как на Украине.