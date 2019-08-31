В Украине мошенники требовали $570 тысяч от имени Зеленского

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что в Украине группа мошенников от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в одну из госкомпаний.

"Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали $570 тыс. от бывшего сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", - передаёт сообщение RT.

Согласно последним данным, были задержаны четверо подозреваемых во время получения части денежных средств в размере 250 тыс. дол. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

В ведомстве уточнили, что аферисты представлялись доверенными лицами украинского лидера.