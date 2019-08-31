Депутат в Гренландии поддержал идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призывает рассмотреть предложение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о покупке острова у Дании.

Зачем Трампу понадобилась Гренландия?

"США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в 4 млрд ежегодно. Сейчас наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям", - передаёт слова политика газета "Ekstra Bladet".

Броберг отметил, что сейчас Гренландию больше защищает США, чем Дании. По его словам, они смогут заниматься этим и после обретения независимости острова.

"А за разрешение содержать (военные) базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон ... Конечно, будут и требования. Нам, например, известно, что они не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях", - добавил он.

Депутат пояснил, что все вопросы будут подробно обсуждаться на переговорах, если власти поймут, что необходимо народу.