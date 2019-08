С собакой нельзя, а с лошадью можно. В Сети появилось видео, где пассажирка взяла пони на борт самолета

Пассажирка American Airlines взяла с собой на борт самолёта пони. Вчера в Сети появились два видеоролика, снятых удивленными пассажирами лайнера. Правда никто не возмущался, а лошадка вызывала лишь умиление у окружающих.

На одном дама с лошадкой заходит в самолет и размещается в салоне, и на втором уже в полете животное спит на коленях своей хозяйки.

В основном пользователи задаются вопросом: "Как такое возможно?", и некоторые подписчики предположили, что это одна из лошадок-поводырей, которые обучены помогать слепым людям. А некоторые справедливости ради заметили, что лошадь занимает меньше места, чем пассажир.

HAY THERE: As a passenger was preparing for his American Airlines flight to take off, he spotted an emotional support miniature horse doing the exact same some rows ahead of him. https://t.co/m5o28v79eQ pic.twitter.com/Ox9Pgguxa8