Умер один из богатейших людей мира

В ночь с четверга на пятницу на 94 - м году жизни скончался шведский бизнесмен и сын производителя картонных упаковок для жидкости Tetra Pak Ханс Раусинг. Об этом рассказали в семье миллиардера.

Родственники рассказали, что Ханс Раусинг умер в собственном доме в Англии. Более подробной информации о его смерти предпринимателя они уточнять не стали, передаёт телеканал "SVT".

Раусинг являлся одним из богатейших людей мира. Его состояние составляет около 12 миллиардов долларов.

Бизнесмен сделал из небольшой компании со штатом в шесть человек крупную транснациональную корпорацию Tetra Pak с годовым оборотом более 10 млрд евро. Раусинг возглавил компанию в 1950-х гг. и принёс ей всемирную известность.