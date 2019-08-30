Ураган "Дориан", который в настоящий момент надвигается на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных. Данную информацию предоставил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составила больше 51 метра в секунду, что перевело ураган в третью категорию. Сейчас "Дориан" находится примерно в 1 тысяче километров от побережья Флориды, передает вечером в пятницу ТАСС.

Специалисты считают, что ураган достигнет побережья Флориды к вечеру 2 сентября. Не исключено, что к этому моменту он существенно усилится и получит четвертую категорию по шкале Саффира - Симпсона.