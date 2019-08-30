Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, кем планировал стать раньше. Согласно последней информации, одной из целей нынешнего политика была карьера на сцене – он хотел быть рок-звездой.

В рамках встречи с молодыми журналистами Джонсон сообщил, что планировал стать музыкантом, но это ему не удалось. Как уточняет агентство Association Press, позже действующий премьер хотел быть владельцем сети мультибрендовых магазинов, а позже превратиться в магната. "Но и здесь я не преуспел", – констатировал Борис Джонсон. Также политик думал над тем, чтобы производить кухонную плитку, однако эта идея тоже провалилась.

Напомним, 24 июля Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй.