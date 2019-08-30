Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН
30 августа 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 30 августа, стало известно, что Россия направила генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу приглашение на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Соответствующую информацию предоставил сегодня первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский в рамках брифинга по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает ТАСС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 17 стран уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года в Москве. Среди них – лидеры Франции, Кубы, Белоруссии, Армении, Сербии, Болгарии, Чехии, Венесуэлы и Индии.