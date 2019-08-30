Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Польша в рамках проведения военной модернизации планирует закупить 32 истребителя F-35 у США. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник напомнил, что в июне текущего года главы США и Польши подписали соглашение по обороне, в котором содержится план увеличения военного персонала на польской территории на одну тысячу человек, передает РИА "Новости"

Напомним, ранее американский лидер отменил намеченный на грядущие выходные визит в Польшу на фоне урагана "Дориан". Вместо себя Дональд Трамп направил в страну вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса. Предполагается, что визит главы США будет перенесен на другое время.