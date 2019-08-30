В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий высказался о приглашении Кремлем главы Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Кремль планирует направить украинскому лидеру приглашение на празднование 75-летия со дня Победы в ВОВ.