Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня предложил включить в конституцию страны норму, которая позволит Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены.

В тексте проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины предлагается позволить Верховной раде объявить главе страны импичмент, если он будет замечен в госизмене или совершении другого преступления, передает в пятницу, 30 августа, ТАСС.

Сообщается, что данный законопроект был зарегистрирован в Раде в минувший четверг. Зеленский определил его как неотложный.