Зеленский предлагает на треть сократить количество депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 августа, предложил внести некоторые изменения в Конституцию страны, среди которых сокращение количества депутатов Верховной рады с 450 до 300.



В тексте законопроекта, предложенного Зеленским, содержится идея о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, передает РИА "Новости"

В документе также подчеркивается, что народным депутатом Украины может быть гражданин этой страны, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голосовать, постоянно проживающий на украинской территории не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком.