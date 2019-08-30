Мнения: что думают латвийские политики о пакте Молотова-Риббентропа

23 августа 1939 года, 80 лет назад, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Но спустя 80 лет продолжаются споры: было ли это «дьявольское» перемирие или успех дипломатии?

Что по данному вопросу думают латвийские политики?

Наш спецкор обратился за комментариями в МИД Латвии. Ответ был получен незамедлительно.

«Официальная позиция МИД Латвии такова: 23 августа 1939 года исполнилось 80 лет со дня, когда Советский Союз и нацистская Германия подписала пакт Молотова-Риббентропа, который вызвал Вторую мировую войну и обрек половина Европы на страдания, длящиеся десятилетиями. Секретный протокол к пакту разделил Восточную Европу на сферы влияния.

Поэтому в этот день, который Европейский Парламент объявил Общеевропейским Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, мы вспоминаем всех тех, смерть и разрушенная жизнь которых были последствием преступлений, совершенных под влиянием идеологии нацизма и сталинизма.

Мы призываем правительства всех стран Европы оказать моральную и материальную поддержку происходящему в настоящее время историческому расследованию происходившего при тоталитарных режимах. Работая согласованно, мы можем более эффективно бороться с информационными компаниями и попытками манипулировать историческими фактами. Мы должны вместе выступить против тоталитаризма. Ясная и твердая позиция международного сообщества откроет путь к дальнейшему примирению.

Мы убеждены, что в сегодняшней Европе безопасно жить всем народам, и она готова оказать решительное сопротивление любой несправедливости. Мы верим, что европейцы никогда не допустят тоталитаризма или геноцида какого-либо народа».

Мнение латвийского политика Андрея Мамыкина: «Нет в истории белых и черных цветов. Не бывает. Разделение сфер влияния – нормальная практика. Это доказывает история. Да, был такой пакт. Бывает и такое. Это плохо. Но это не причина всех бед человечества. Лично меня не особо волнует пакт Молотова-Риббентропа. Вот не волнует! Был и что? Меня волнует другой вопрос: как этот пакт связан с пенсиями? Как этот пакт влияет на наши пенсии? Если экономически, то давайте говорить об этом. А если нет, то нечего молоть языком. Зачем? Позлить соседей? Россию? Зачем об этом говорить? Зачем, говоря о пакте, вспоминать Путина? Владимир Владимирович тогда еще не родился! Мне все равно, что говорят о пакте. Молотов…. «перемолотов». Давайте решать насущные проблемы!»