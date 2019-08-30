США представили новую версию произошедшего в Северодвинске

СМИ узнали о новой версии взрыва в Северодвинске. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, взрыв в Северодвинске произошел в ходе спасения потерянной ядерной ракеты.

"Это была миссия по подъему новой ракеты, потерянной во время прошлых испытаний", - утверждает источник. Другой анонимный собеседник говорит, что взрыв произошел на судне, участвовавшем в операции. Это и вызвало реакцию в ядре ракеты.

Как уточняет CNBC, в докладе США не содержится никаких данных о потенциальных рисках для здоровья людей или окружающей среды. Напомним, жертвами ЧП стали пять человек, еще трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.