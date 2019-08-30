В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре данный вопрос.

Уполномоченное должностное лицо в альянсе отметило, что по вопросу интереса, проявленного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом к российским истребителям, НАТО направило бы журналистов в турецким властям, передает РИА "Новости"

Напомним, глава Турции ранее на этой неделе посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье. Сообщалось, что политик продемонстрировал заинтересованность в самолетах Су-35 и Су-57. Более того, якобы данная тема впоследствии звучала и в рамках переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.