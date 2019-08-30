Украина требует изменить название нового самолета "Руслан", созданного российским конструкторским бюро "Ильюшин". Согласно последней информации, украинская сторона требует не использовать марку "Ан".

Уточняется, что украинский авиаконцерн "Антонов" подчеркнул, что не принимает участие в разработке "Руслана". Уточняется, что в ходе модернизации оборудования летно-техническая составляющая воздушного судна может претерпеть серьезные изменения, и "Антонов" не намерен брать ответственность за его безопасность.