Эрдоган: в Идлибе обстреляли два турецких наблюдательных пункта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в пятницу, 30 августа, заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб обстрелам подверглись два наблюдательных пункта турецких Вооруженных сил.

По словам Эрдогана, речь идет о 9-м и 10-м наблюдательных постах в Идлибе. Политик также заметил, что ситуация в данной провинции развивается нежелательным для турецкой стороны образом, передает Анатолийское агентство. Глава Турции добавил, что события в Идлибе провоцируют массовый приток сирийцев на турецкую территорию.

Реджеп Тайип Эрдоган также коснулся вопроса зоны безопасности на севере Сирии. Он напомнил, что ранее Анкара договорилась с Вашингтоном о том, что ширина данной зоны составит 32 километра, однако впоследствии американские военные захотели сузить ее. Глава Турции заявил, что в рамках грядущей Генассамблеи ООН они с Трампом обсудят эту тему.