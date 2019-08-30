МИД Латвии призвал латвийцев, проживающих в Великобритании, упорядочить формальные отношения

Министерство иностранных дел Латвии призвало проживающих в Великобритании граждан упорядочить формальные отношения со страной проживания и зарегистрироваться для постоянного статуса в Объединенном Королевстве.

Граждан Латвии, которые останутся после Brexit в Великобритании должны пройти регистрацию. Это обеспечит права граждан ЕС и позволит избежать неприятных моментов.

«Поэтому призываем жителей Латвии, у которых в Великобритании проживают родственники, в разговорах с близкими серьезно обратить внимание на своевременное получение правового статуса. Регистрация – бесплатная и ее легко выполнить электронно».

Пока, по мнению МИД Латвии, латвийцы, проживающие в Великобритании, не особо активно участвуют в регистрации. На 31 июля 2019 года было зарегистрировано лишь 31 800 граждан Латвии. А по официальным данным в Объединенном Королевстве проживают 117 000 граждан Латвии.

На данный момент МИД Латвии готовит план действий для готовности Латвии к возможному Brexit без соглашения. Доклад о готовности Латвии и отношениях с Великобританией назначен на 17 сентября в рамках заседания Кабинета министров.

МИД Латвии отметил, что вероятность выхода Великобритании без соглашений очень велика.