Новый глава МИД Украины сообщил о задаче "вернуть" Крым
30 августа 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, ранее крымские власти назвали новую украинскую стратегию о "возвращении" полуострова бессмыслицей, а также актом популизма.
//В мире 13+
30 августа 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, ранее крымские власти назвали новую украинскую стратегию о "возвращении" полуострова бессмыслицей, а также актом популизма.
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