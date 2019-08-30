Мнение: Картина «Долгая дорога в дюнах» - издевательство над трагедией латвийского народа

Латвийский пастор Гунтис Калме высказал свое мнение о классике советского кино: он считает, что картина «Долгая дорога в дюнах» - прославление оккупационного режима, где изуродованы исторические события.

Такое мнение пастор высказал латвийским СМИ.

«Зло использует все средства, чтобы добраться до власти. Будь то прямое, жестокое насилие, как было в большевистской революции 1917 года, или демократические выборы в 1933 году в Германии, когда к власти пришел Адольф Гитлер. Поэтому к злу нужно относиться серьезно, действовать против него незамедлительно. Мир не узнал бы бандитского пакта, подписанного 23 августа 1939 года. Борьба ценностей – составляющая любой войны. Сейчас это информационная война».

«Прошлись» и по любимой картине многих зрителей «Долгая дорога в дюнах». Еще в 1984 году представители латышской интеллигенции высказали свое мнение: «Отъезд Марты в Сибирь преподносится так, как будто она едет в гости. Можно ли представить большее издевательство над трагедией нашего народа, над теми тысячами, чьи кости белеют там, на севере?»

Политрепрессированные латыши протестовали против показа этого фильма.

«В какой стране мы живем? Такое чувство, что мы еще часть России и никак не можем от нее освободиться? Мы что, правда не понимаем, что проблески истины в этом фильме были утоплены в море лжи? Вы заметили, что в госпраздники все меньше звучит ценной информации на государственном языке, а все больше на русском? Нас пытаются вытеснить из нашего пространства».

Руководство латвийского ТВ на это отвечает: «Наши зрители с радостью смотрят на букет выдающихся латвийских актеров. Призываем смотреть этот фильм, как историю любви на виражах истории».

А актеры в фильме «Долгая дорога в дюнах», действительно, потрясающие.