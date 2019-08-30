В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

Глава Управления здравоохранения Антальи Унал Хюлюр опроверг слухи о том, что у погибшей на курорте 16-летней россиянки во время вскрытия врачи изъяли внутренние органы.

Врачи заявили, что смерть девушки от острого аппендицита – вина родителей, поскольку те слишком поздно обратились за медицинской помощью, передаёт РИА Новости.

«Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и будут переданы родителям девушки в случае соответствующего требования… Печально читать подобное в СМИ. Это также противоречит медицинской этике», - прокомментировал ситуацию Хюлюр.