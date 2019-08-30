В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

На кадрах видно, как президент США хлопает себя по ноге, после чего супруга тут же подбегает к нему. В комментариях к ролику сразу же вспомнили слова американского президента: «Никто не уважает женщин больше меня».

Комментаторы пошутили по поводу того, что подобные результаты «достигаются длительной дрессировкой» и посочувствовали первой леди Соединённых Штатов из-за того, что «ей даже не дали вкусняшку».