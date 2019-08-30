Личная помощница Трампа была уволена

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. По данным Politico, это связано с тем, что она рассказала журналистам подробности из жизни главы Вашингтона.

Недавно, по данным некоторых источников, Вестерхаут во время общения с журналистами, предположительно, рассказала им не для печати определенные детали личной жизни Трампа. В Белом доме сочли такое поведение неприемлемым.

В частности, решение об увольнении личного помощника лидера Соединенных штатов Америки было принято после того, как главе государства стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси.