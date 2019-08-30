Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности. По данному вопросу Царев высказался в разговоре с журналистами.

По словам экс-спикера, ставшего собеседником «Русской весны», сведения о скорой отставке Пушилина не соответствуют действительности. Эту дезинформацию запустила Служба безопасности Украины с целью дестабилизации ситуации в ДНР, отметил Олег Царев.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецке раскрыли подробности атаки украинских морпехов, приведшей к гибели трех ополченцев.