Катастрофические последствия тотальной войны России и США предсказали экологи

Тотальная война между Соединенными Штатами и Российской Федерацией приведет к катастрофическим последствиям для человечества. К соответствующему выводу пришли американские экологи.

Сотрудники Ратгерского университета опубликовали в журнале Geophysical Research-Atmospheres исследование, посвященное возможному конфликту двух крупнейших ядерных держав. Согласно расчетам специалистов, в случае войны между США и Россией с применением оружия массового поражения наступит ядерная зима.

На Земле значительно похолодает, продолжительность вегетационного периода в некоторых районах сократится почти на 90%. Над всем человечеством нависнет угроза гибели от голода, предсказали ученые.

Ранее сообщалось, что на страницах немецкой прессы появился материал, в котором спрогнозирован вероятный сценарий начала Третьей мировой с участием России.