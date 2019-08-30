В ДНР раскрыли подробности приведшей к гибели трех ополченцев атаки морпехов ВСУ

Трое бойцов ДНР погибли в результате обстрела со стороны морских пехотинцев из 35-й бригады Вооруженных сил Украины в районе села Григоровка. Детали инцидента, произошедшего накануне вечером, раскрыли в Народной милиции непризнанной республики.

В заявлении ведомства, процитированном «Русской весной», говорится, что противник обстрелял позиции ополченцев из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В общей сложности киевские военные выпустили пятнадцать мин.

В результате атаки Народная милиция потеряла убитыми трех человек. Еще пятеро ранены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилось видео воздушного удара украинских силовиков по позициям ДНР.