Сирия и Турция в нервном ожидании войны

Сирийская армия во время зачистки территории в районе Идлиба окружила войска оппозиции, в которых оказались турецкие военные. В частности сейчас возле Аль-Тамана происходят столкновения сирийской армии и исламистов.



Между Турцией и Сирией за последние несколько недель сложились очень непростые отношения. Государства практически находятся на грани войны. Дамаск требует, чтобы турецкие военные наблюдатели покинули посты в местах вооружённого столкновения. Однако представители Турции заявили, что никто никуда не уйдёт. Помимо этого турецкая армия намерена сделать всё, чтобы обезопасить своих солдат, находящихся на территории соседнего государства.



Сирийская авиация уже не раз планировала бомбить турецкие войска, но скоординированность действий и точная разведка позволяли избегать трагедий. В Анкаре говорят, что сирийские войска иногда бьют по своим. Турецкая сторона предупреждает о жёстком ответе на любые провокационные и незаконные действия Дамаска.



