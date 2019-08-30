На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее новый генпрокурор Украины в соцсети написал: «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем». Однако в офисе Зеленского рассказали, что процесс освобождения задержанных продолжается.

Об этом же сообщила и спикер СБУ Елена Гитлянская, передаёт Lenta.Ru. «Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», - прокомментировала она этот вопрос. Отмечается, что для начала обмена необходимо некоторое время, за которое будут подготовлены все необходимые документы.