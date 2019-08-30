Меган Маркл украсила спальню сына фотографиями покойной принцессы

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл украсила комнату трёхмесячного Арчи фотографиями погибшей принцессы Дианы. Таким образом герцогиня Сассекская планирует прививать сыну любовь и уважение к покойной бабушке.

Меган Маркл может вернуться в кино

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года, когда её младшему сыну принцу Гарри было всего 12 лет. Мальчик сильно переживал из-за потери матери и сохранил о ней исключительно теплые воспоминания, передаёт Мир24.

Супруга Гарри Меган Маркл решила, что их сын Арчи должен чтить память о бабушке, и начала приучать его к этому практически с рождения. Герцогиня Сассекская развесила по детской снимки леди Ди, тем самым поддерживая стремление своего супруга чтить память матери.