Меган Маркл может вернуться в кино

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может вновь вернуться к актёрской карьере. Королевский эксперт Роб Шутер рассказал, что супруг актрисы британский принц Гарри поддерживает стремления жены.

Шутер рассказал, что герцогиня Меган чувствует себя во дворце неуютно и скучает, а потому всячески ищет возможность вернуться в Голливуд в качестве актрисы, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Предполагается, что герцогиня Великобритании может получить роль в документальном или историческом фильме.

Несмотря на то, что членам королевской семьи не пристало лицедействовать, принц Гарри поддерживает желание Меган Маркл продолжить актерскую карьеру. По его мнению, супруга является одной из лучших актрис, а потому ей нельзя оставлять свой талант без внимания.