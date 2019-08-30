Россия и Украина обменялись заключенными

На Украине рассказали, что Москва и Киев совершили обмен заключенными гражданами. Об этом заявил новый генпрокурор Руслан Рябошапка. Ранее стало известно, что Россия и Украина до конца сентября должны обменяться заключенными по формуле 33 на 33.

«Обмен совершился! Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», - написал Рябошапка в социальной сети. Сообщается, что самолёт с украинскими заключенными вылетел из Подмосковья в аэропорт Жуляны. Дальнейшие переговоры между странами по обмену заключенными продолжаются, передаёт URA.RU.