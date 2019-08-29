Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

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Президент Грузии рассказала, что страна надеется на приток инвестиций из-за рубежа, а также рассчитывает на популярность среди европейских туристов, передаёт РенТВ. Также Зурабишвили обвинила Россию в регулярных провокациях.

«Она играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь», - сказала Саломе Зурабишвили.