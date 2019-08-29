На Украине назначили глав Минобороны и МИД

В Верховной раде Украины назначили новых министра иностранных дел и министра обороны страны. Согласно Конституции, кандидатов выбрал президент Владимир Зеленский.

Новым главой Министерства иностранных дел стал заместитель главы офиса Зеленского Вадим Пристайко. Его кандидатуру одобрили 310 депутатов, передаёт РИА Новости. С 2014 по 2017 год Пристайко являлся заместителем прежнего министра иностранных дел страны Павла Климкина.

Пост главы Министерства обороны Украины получил Андрей Загороднюк, который ранее занимал должность внештатного советника Владимира Зеленского. За него отдали голоса 314 депутатов Рады. В прошлом Загороднюк руководил проектным офисом реформ Минобороны Украины.