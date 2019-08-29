Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что жители Белоруссии до сих пор «хотят независимости». Таким образом он прокомментировал интеграцию России и Белоруссии.

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По мнению Болтона, интеграция должна произойти только в том случае, если этого действительно «хочет белорусский народ», передаёт РИА Новости. Также советник американского президента отметил, что, на его взгляд, люди в Белоруссии стремятся к независимости.

«Когда распался Советский Союз и возникли независимые государства, мы твердо заявили и продолжаем заявлять о поддержке США независимости и суверенитета», - заявил Болтон.