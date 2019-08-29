В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Россия перестала платить взносы за членство в Совете Европы в 2017 году, после чего в организации начался финансовый кризис, передаёт РИА Новости.

«Возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее», - рассказал Хольтген.