Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

Молодые люди познакомились в ходе учебы в университете. Последние несколько лет они работали в Японии и хотели пожениться. Чтобы организовать торжественную церемонию девушка ненадолго приехала обратно во Вьетнам.

В воскресенье, 25 августа, жених листал Facebook и увидел видеотрансляцию аварии. На кадрах с места происшествия были родственники его невесты. Он немедленно связался с ними и узнал, что девушка погибла в ДТП.

В тот же день парень вылетел во Вьетнам на похороны. Во время похорон жених надел свое обручальное кольцо, другое положил возле фотографии погибшей невесты, а затем спел песню, которая должна была звучать на свадьбе.



