На Украине назвали нового премьер-министра

Депутаты Верховной рады Украины общим голосованием выбрали нового премьер-министра страны. Сообщается, что за него проголосовало 290 парламентариев при установленном необходимом минимуме в 226 голосов.

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. Его кандидатуру предложил президент страны Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости. Ранее Гончарук занимал пост заместителя главы офиса Зеленского. Теперь, согласно Конституции Украины, новоизбранный глава правительства должен предложить кандидатов на должности министров. Исключениями являются главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел – их кандидатуры предлагает лично президент.