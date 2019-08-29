Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

Предположительно, конгресс может не одобрить решение о прекращении поддержки Украины, поскольку несколько лет подряд члены конгресса одобряли выплаты, передаёт РИА Новости. Ранее глава США уже обращался к комиссии по нацбезопасности с просьбой проверить, используются ли выделенные средства в интересах Соединённых Штатов.

Отдельно стоит отметить, что скоро состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая может повлиять на принятие окончательного решения.