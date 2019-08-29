В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовится в декабре совершить государственный переворот. Такого мнения придерживается Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады от «Слуги народа».

Журналисты сфотографировали на сегодняшнем заседании парламента переписку Богуцкой в мессенджере, в которой она сообщила, что партия президента Владимира Зеленского решила оставить на своем посту главу МВД Арсена Авакова. Из слов депутата следует, что министр должен помочь предотвратить путч, который Петр Порошенко запланировал на декабрь, отмечает «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что украинский аналитик Вадим Карасев раскрыл, какая иностранная организация руководит экономикой бывшей советской республики.