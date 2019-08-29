Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Украину в будущем ждет широкомасштабная гражданская война и распад государства. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что население бывшей советской республики можно разделить на три идеологические группы - ультранационалистическую, умеренно националистическую и консервативную. Конфликт между представителями этих трех групп в будущем приведет к широкомасштабной гражданской войне и распаду Украины, предсказал блогер.

Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Вадим Карасев раскрыл, какая международная структура управляет украинской экономикой.