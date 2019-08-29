На Украине названы кандидатуры на пост главы МВД

В четверг, 29 августа, депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, кого президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на пост главы Министерства внутренних дел.

Премьер - министр Украины обратился к преемнику с наставлением

"Мы знаем, что на сегодня у президента четыре кандидатуры, которые он рассматривает, и те кандидаты, которые могут занять этот пост министра внутренних дел", - передаёт слова политика РИА Новости.

Верещук отметила, что среди кандидатур также есть нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что Аваков может сохранить за собой должность главы МВД в сформированном в четверг правительстве или же его назначат "временным министром".